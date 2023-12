Beijing Jingkelong Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von Beijing Jingkelong hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was 20 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -22,98 Prozent, und Beijing Jingkelong liegt aktuell 10,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Beijing Jingkelong mit 6,72 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, die mit 45,58 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Analyseperspektive.

Die aktuelle Dividendenrendite für Beijing Jingkelong beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 6,17 Prozent für diese Aktie liegt, und daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Stimmungsbild bei Beijing Jingkelong hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weder in Bezug auf die Tendenz zu positiven oder negativen Themen noch in Bezug auf die Stärke der Diskussion. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet.

Zusammengefasst erhält Beijing Jingkelong für diese Stufe daher ein "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Beijing Jingkelong-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Beijing Jingkelong jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beijing Jingkelong-Analyse.

Beijing Jingkelong: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...