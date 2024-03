Beijing Jingcheng Machinery Electric im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) für Beijing Jingcheng Machinery Electric liegt bei 48,28 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausweitet, deutet auf eine neutrale Situation hin, da er bei 34 liegt. Dementsprechend wird für diese Kategorie eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Beijing Jingcheng Machinery Electric in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zu negativen Themen verschoben. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Jingcheng Machinery Electric bei 341,78 liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 46,41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2,84 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs (2,64 HKD) deutlich darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,53 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Beijing Jingcheng Machinery Electric auf Basis der technischen Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Neutral".