Beijing Jingcheng Machinery Electric Aktie: Der weitere Knall!

Die Beijing Jingcheng Machinery Electric-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -20,21 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -12,26 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 341,78 um 650 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Maschinen-Branche. Dies deutet auf eine Überbewertung hin.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen ebenfalls negative Signale. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für die Aktie nimmt ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt unter dem Branchendurchschnitt von 6,57 Prozent in der Maschinen-Branche.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Beijing Jingcheng Machinery Electric-Aktie basierend auf technischer Analyse, fundamentaler Bewertung, Sentiment und Dividendenpolitik.