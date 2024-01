Beijing Jingcheng Machinery Electric Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Beijing Jingcheng Machinery Electric in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Beijing Jingcheng Machinery Electric daher ein "Gut"-Rating auf dieser Ebene.

Vergleicht man den Aktienkurs mit der durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien im Industriesektor, so liegt die Rendite von Beijing Jingcheng Machinery Electric mit -16,72 Prozent um mehr als 12 Prozent darunter. Die Branche "Maschinen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,68 Prozent, wobei Beijing Jingcheng Machinery Electric mit 12,04 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an sieben Tagen positive und an sechs Tagen negative Themen dominierend waren. Doch in den vergangenen Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Jingcheng Machinery Electric diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Gemessen am aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 341 liegt Beijing Jingcheng Machinery Electric über dem Durchschnitt (ca. 622 Prozent) im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 47,33). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.