Beijing Jingcheng Machinery Electric Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Beijing Jingcheng Machinery Electric liegt bei 43,48, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Beijing Jingcheng Machinery Electric steht derzeit bei 2,74 HKD, was +0,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,46 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Jingcheng Machinery Electric liegt bei 341, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 47,33) als überdurchschnittlich hoch betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Jingcheng Machinery Electric diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment.