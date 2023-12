Beijing Jingcheng Machinery Electric Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Beijing Jingcheng Machinery Electric verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,89 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -10,85 Prozent darstellt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,2 Prozent, wobei Beijing Jingcheng Machinery Electric um 10,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem erfährt die Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Beijing Jingcheng Machinery Electric bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für Beijing Jingcheng Machinery Electric beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Jingcheng Machinery Electric mit einem Wert von 341,78 darauf hin, dass die Aktie deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 47,42, was eine Überbewertung von 621 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.