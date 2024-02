Beijing JiIngxi Culture, Tourism Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Beijing Jingxi Culture & Tourism-Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,68 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5,67 CNH) um -15,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,53 CNH zeigt mit einer Abweichung von -13,17 Prozent, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Beijing Jingxi Culture & Tourism in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu wurde über Beijing Jingxi Culture & Tourism weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch aber dennoch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Jingxi Culture & Tourism-Aktie liegt bei 46, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (63,33) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Beijing Jingxi Culture & Tourism.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Beijing Jingxi Culture & Tourism. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Beijing Jingxi Culture & Tourism daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.