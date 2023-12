Beijing JiIngxi Culture, Tourism Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Beijing Jingxi Culture & Tourism wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 34,33 Punkte und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis auf 42,89 Punkte geschätzt. Beide Werte zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Jingxi Culture & Tourism-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von +15,99 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von +18,21 Prozent führt und somit auch zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Die Stimmung bezüglich Beijing Jingxi Culture & Tourism wird auch auf sozialen Plattformen gemessen, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Zusätzlich hat die Diskussionsintensität im Internet zu einer mittleren Aktivität geführt, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt hat. Dies führt zu einem Gesamtergebnis einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild für Beijing Jingxi Culture & Tourism.