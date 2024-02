Beijing JiIngxi Culture, Tourism Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Beijing Jingxi Culture & Tourism zeigt eine neutrale Bewertung von 64. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Beijing Jingxi Culture & Tourism zu verzeichnen. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers. Die Aktie wurde insgesamt weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Beijing Jingxi Culture & Tourism hauptsächlich negativ geprägt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Beijing Jingxi Culture & Tourism-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 6,68 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 5,39 CNH führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Beijing Jingxi Culture & Tourism-Aktie aufgrund des RSI, des Sentiments in den sozialen Medien, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung als "Schlecht".