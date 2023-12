Beijing JiIngxi Culture, Tourism Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Beijing Jingxi Culture & Tourism liegt der aktuelle RSI-Wert bei 54,88, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 41 als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Jingxi Culture & Tourism-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,51 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,14 CNH liegt somit deutlich darüber, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Insgesamt erhält die Beijing Jingxi Culture & Tourism-Aktie daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Beijing JiIngxi Culture, Tourism-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Beijing JiIngxi Culture, Tourism jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beijing JiIngxi Culture, Tourism-Analyse.

Beijing JiIngxi Culture, Tourism: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...