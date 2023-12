Beijing JiIngxi Culture, Tourism Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Analyse von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Beijing Jingxi Culture & Tourism diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Beijing Jingxi Culture & Tourism, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Beijing Jingxi Culture & Tourism.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Beijing Jingxi Culture & Tourism liegt bei 65,63, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Jingxi Culture & Tourism auf 6,48 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,8 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,94 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 6,44 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" für Beijing Jingxi Culture & Tourism.

