Beijing Jetsen Aktie: Das ist ein Knall!

In den letzten vier Wochen konnten bei Beijing Jetsen wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Diese Veränderungen lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie in den sozialen Medien zu. Die Aufhellung des Stimmungsbildes führt dazu, dass die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, trägt zu dem positiven Rating bei.

Im Bereich der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Jetsen derzeit bei 5,52 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 4,46 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,2 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 4,84 CNH erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -7,85 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher insgesamt "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Jetsen in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu der Einschätzung "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Jetsen bei 32,09, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Software" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.