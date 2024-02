Beijing Jetsen Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Beijing Jetsen-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 5,51 CNH, was einer Abweichung von -17,06 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,57 CNH) entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,82 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -5,19 Prozent. Somit erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Jetsen 32, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Software" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet, was eine "Neutral"-Einschätzung der Redaktion zur Folge hat.

Die Bewertung der Anlegerstimmung fällt hingegen positiv aus. Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Beijing Jetsen bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert eine positive Einschätzung. Der RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt zu einer Einstufung von "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung für die Beijing Jetsen-Aktie aus technischer und Anlegerperspektive.