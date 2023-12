Beijing Jetsen Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Beijing Jetsen-Aktie wird derzeit mit 5,89 CNH gehandelt, was einer Entfernung von +0,86 Prozent vom GD200 (5,84 CNH) entspricht. Dieses charttechnische Signal wird als "Neutral" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,34 CNH, was einem Abstand von +10,3 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gilt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Beijing Jetsen als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Jetsen beträgt 27, während vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Beijing Jetsen-Aktie einen Wert von 46,55 für RSI7 und 39,94 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber Beijing Jetsen, sowohl in den Diskussionen als auch in den neuesten Nachrichten. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.