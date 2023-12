Beijing Jetsen Aktie: Hilfe!

Die Beijing Jetsen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 5,85 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 4,85 CNH weicht somit um -17,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,37 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Beijing Jetsen-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 29,09 Prozent, was jedoch 7,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 34,81 Prozent, wobei die Beijing Jetsen-Aktie aktuell 5,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen ein negatives Bild der Beijing Jetsen-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf diesen Signalen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein, insbesondere in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Beijing Jetsen liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung für die Beijing Jetsen-Aktie.