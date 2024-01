Beijing Jetsen Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Intrum":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Der RSI der Beijing Jetsen liegt bei 92,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 66, was als neutral eingestuft wird und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beijing Jetsen aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Jetsen derzeit negativ ist, da der Kurs der Aktie um -20,45 Prozent unter dem GD200 von 5,82 CNH liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,39 CNH, was einer Abweichung von -14,1 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Beijing Jetsen eine Performance von 29,09 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 30,98 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,89 Prozent. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Beijing Jetsen um 3,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.