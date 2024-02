Beijing Information Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich des Unternehmens Information war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Information daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht wird die Information derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,71 CNH, während der Aktienkurs bei 11,88 CNH liegt, was einer Abweichung von -42,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -23,8 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Information-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (61,09 Punkte) als auch im etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (65,14 Punkte). Demzufolge erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt unserer Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Information-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -13,94 Prozent gefallen sind. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Information 29,6 Prozent über dem Durchschnittswert von -13,62 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.