Beijing Information Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Information eine Performance von 15,98 Prozent, was eine Outperformance von +0,94 Prozent im Branchenvergleich für die "Software"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Information um 2,89 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Information beträgt derzeit 0,26 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,37 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Information-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 22,37 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,8 CNH liegt, was einer Abweichung von -33,84 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (17,45 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,19 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Information liegt bei 233, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentalen Kriterien.

Insgesamt weist die Aktie von Information gemischte Bewertungen in den Bereichen Performance, Dividendenpolitik, technische Analyse und Fundamentaldaten auf.