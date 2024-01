Beijing Information Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Information bei 22,26 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 15,06 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -32,35 Prozent zum GD200 und erhält die Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,36 CNH, was einen Abstand von -13,25 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Information liegt bei 72,6, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Information ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet worden. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Information eine Dividendenrendite von 0,26 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

