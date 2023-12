Beijing Information Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen, die in den letzten beiden Wochen ausgewertet wurden, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Information führt bei einem Niveau von 24,29 zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,73 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung fällt somit als "Gut" aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Information eine Rendite von 42,06 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,93 Prozent. Auch hier übertrifft Information mit 24,14 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Information liegt bei einem Wert von 290, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.