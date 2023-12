Beijing Hualu Baina Film, TV Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Beijing Baination Pictures-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 96, was auf eine Überkauftheit hinweist. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 58,59, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Beijing Baination Pictures.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Aktie bei 6,86 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,29 CNH um -8,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 ergibt mit 7,3 CNH eine Abweichung von -13,84 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Beijing Baination Pictures festgestellt. Während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen positiv bewertet wird, führen negative Auffälligkeiten zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zur Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".