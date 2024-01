Beijing Hualu Baina Film, TV Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Beijing Baination Pictures hat in den letzten Wochen eine negative Tendenz gezeigt, wie die technische Analyse ergibt. Der Kurs liegt um -19,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -12,86 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 87,27, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Auch der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt mit 78,28 im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und das Buzz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls keine positiven Ausschläge. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke werden als "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt ebenfalls neutral. In den letzten Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beijing Baination Pictures aus technischer Sicht und in Bezug auf die Anleger-Stimmung aktuell eher negativ bewertet wird.

