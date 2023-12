Beijing Hualian Hypermarket Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Innovation New Material zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -27,82 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,54 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Innovation New Material mit 19,28 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Innovation New Material, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, mit 3 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Innovation New Material bei 5,33 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,6 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,7 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,9 CNH, was einen Abstand von -6,12 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die technische Analyse.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innovation New Material 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.