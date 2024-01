Beijing Hualian Hypermarket Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Aktuelle Analyse der Innovation New Material-Aktie

Aktuelle Daten zeigen, dass die Dividendenrendite der Aktie von Innovation New Material bei 1,2 % liegt, was gegenüber dem Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen geringeren Ertrag von 0,58 Prozentpunkten bedeutet. Trotzdem fällt die Dividende des Unternehmens nur leicht niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innovation New Material einen Wert von 6, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche (KGV von 0) als neutral eingestuft wird. Dies bedeutet, dass das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Innovation New Material-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein neutrales Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Innovation New Material als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Innovation New Material-Aktie auf verschiedenen Ebenen, einschließlich Dividendenrendite, fundamentaler Analyse, Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength-Index.