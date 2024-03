Beijing Hualian Hypermarket Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Innovation New Material zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -29,82 Prozent, die um mehr als 8 Prozent darunter liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -24,02 Prozent, wobei Innovation New Material mit 5,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Innovation New Material jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität für Innovation New Material in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innovation New Material liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Innovation New Material daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Innovation New Material derzeit eine Dividendenrendite von 1,38 % auf, die nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln") von 1,84 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,46 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.