Beijing Hualian Hypermarket Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Innovation New Material herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,38 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,72, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Innovation New Material im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,82 Prozent erzielt, was 16,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -14,09 Prozent, und Innovation New Material liegt aktuell 13,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wurde auch analysiert. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab fünf konkret berechnete Signale (4 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Die Gesamtstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innovation New Material liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht ist Innovation New Material weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.