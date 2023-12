Beijing Hualian Hypermarket Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Innovation New Material-Aktie wird aus charttechnischer Sicht kritisch bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit einer Abweichung von -13,33 Prozent als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage mit einer Abweichung von -5,84 Prozent erhalten ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Innovation New Material mit 1,2 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,8 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild über die Aktie wird als neutral eingeschätzt, da sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innovation New Material mit 6,74 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.