Beijing Hualian Hypermarket Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Innovation New Material-Aktie ein Durchschnitt von 5,01 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,21 CNH (-15,97 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,46 CNH ergibt eine "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt (-5,61 Prozent Abweichung) liegt.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt die aktuelle Kennzahl bei 5 für Innovation New Material. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte die Innovation New Material-Aktie eine Rendite von -25,45 Prozent erzielen, was 2,92 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Im Branchenvergleich wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt positiven Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien zu Innovation New Material. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, sodass die Gesamtbewertung für die Anleger-Stimmung als "Gut" und "Schlecht" ausfällt.