Beijing Hualian Department Store Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Beijing Hualian Department Store-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,74 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,49 CNH, was einem Rückgang von 14,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,67 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von 10,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Beijing Hualian Department Store-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 48,57, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgefallen. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um die Aktie diskutiert wurden. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung vorgenommen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität im Netz und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Einstufung als "Neutral" für die Beijing Hualian Department Store-Aktie.