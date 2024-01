Beijing Hualian Department Store Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Beijing Hualian Department Store- Aktie zeigt laut technischer Analyse eine neutrale Entwicklung. Der aktuelle Kurs von 1,75 CNH liegt 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,57 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Beijing Hualian Department Store in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zur Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beijing Hualian Department Store-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (31,58 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,73 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung "Neutral" für die Beijing Hualian Department Store-Aktie aus charttechnischer Sicht.