Beijing Hualian Department Store Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ, wobei an einem Tag positive Themen im Vordergrund standen. Die Diskussion war jedoch an drei Tagen von negativen Themen geprägt. Besonders wurden auch vermehrt negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Beijing Hualian Department Store diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Beijing Hualian Department Store Aktie mit einem Wert von 58,33 als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25-Wert von 63 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 1,76 CNH für den Schlusskurs der Beijing Hualian Department Store Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,64 CNH, was einem Unterschied von -6,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1,75 CNH und einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-6,29 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, weshalb die Aktie auch auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet wird.