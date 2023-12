Beijing Highlander Digital Stock Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beijing Highlander Digital heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,96, was bedeutet, dass Beijing Highlander Digital weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft und erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Beijing Highlander Digital konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Beijing Highlander Digital auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Bezüglich fundamentaler Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Je niedriger das KGV einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Mit einem Wert von 189,39 liegt Beijing Highlander Digital auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Neutral".

Die Dividendenrendite von Beijing Highlander Digital liegt mit 0 Prozent 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.