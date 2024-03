Beijing Highlander Digital Stock Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Beijing Highlander Digital war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sechs negative Tage, sechs positive Tage und an einem Tag blieb die Richtung unklar. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch waren die Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Beijing Highlander Digital daher eine neutrale Bewertung von unserer Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Highlander Digital 189. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist das Unternehmen aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung von unserer Redaktion.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Highlander Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,47 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,51 CNH weicht damit um -18,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 8,13 CNH, was einer Abweichung von +4,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Im Branchenvergleich hinsichtlich der Aktienkurse zeigt sich, dass Beijing Highlander Digital mit einer Rendite von -38,95 Prozent mehr als 23 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von -11,26 Prozent liegt das Unternehmen mit 27,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Insgesamt erhält Beijing Highlander Digital gemäß unserer Bewertung für die Anlegerstimmung, fundamentale Kennzahlen, technische Analyse und Branchenvergleich neutrale bis schlechte Bewertungen.