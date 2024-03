Beijing Highlander Digital Stock Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Beijing Highlander Digital hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -38,95 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -8,1 Prozent, wobei Beijing Highlander Digital mit einer Rendite von 30,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Beijing Highlander Digital mit einer Ausschüttung von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" (1,18 %) niedriger, was einer Differenz von 1,18 Prozentpunkten entspricht. Daher ergibt sich aktuell eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Beijing Highlander Digital-Aktie beträgt aktuell 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung und weist darauf hin, dass Beijing Highlander Digital auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Beijing Highlander Digital gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt keine Auffälligkeiten, weshalb das Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings konnte eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammenfassend erhält Beijing Highlander Digital in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.