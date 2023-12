Beijing Highlander Digital Stock Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Hilfsmittel der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Beijing Highlander Digital betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 58,21 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI weist ebenfalls einen neutralen Wert von 50,12 auf, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt.

Beim Blick auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Beijing Highlander Digital mit einem Wert von 189,39 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Highlander Digital in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit errechnet sich insgesamt ein "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Beijing Highlander Digital-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tages-Durchschnitt liegt. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs in der Nähe des 50-Tage-Durchschnitts liegt. In Summe wird daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating für Beijing Highlander Digital vergeben.