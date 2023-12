Beijing Haohua Energy Resource Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Beijing Haohua Energy Resource-Aktie eine Rendite von 8,29 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,96 Prozent, wobei Beijing Haohua Energy Resource mit 3,33 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Beijing Haohua Energy Resource-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 58,14 Punkten und der RSI25 bei 44,7, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass kurzfristig weder Kursrücksetzer noch Kursgewinne zu erwarten sind.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Haohua Energy Resource-Aktie bei 6,09 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,32 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,78 Prozent und zum GD50 +3,1 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale erkannt, was zu einer "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Beijing Haohua Energy Resource-Aktie aufgrund der überdurchschnittlichen Rendite, der neutralen RSI-Bewertung und der positiven Anleger-Stimmung.