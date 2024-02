Beijing Haohua Energy Resource Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Beijing Haohua Energy Resource hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3,69 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +7,21 Prozent für Beijing Haohua Energy Resource entspricht. Der "Energie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -3,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Beijing Haohua Energy Resource um 7,21 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Beijing Haohua Energy Resource-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Beijing Haohua Energy Resource-Aktie beträgt 24,11, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 43,68 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend negativ über die Beijing Haohua Energy Resource-Aktie diskutiert. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen rund um das Unternehmen behandelt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie, und in diesem Bereich hat die Aktie von Beijing Haohua Energy Resource in den letzten Monaten schwache Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Damit wird Beijing Haohua Energy Resource insgesamt als "Schlecht"-Wert bewertet.