Beijing Haohua Energy Resource Aktie: Gut oder schlecht?

Während der letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um Beijing Haohua Energy Resource in den sozialen Medien nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Beijing Haohua Energy Resource wurde in etwa normaler Weise diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Beijing Haohua Energy Resource bei -9,99 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,08 Prozent, wobei Beijing Haohua Energy Resource mit 11,07 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für Beijing Haohua Energy Resource liegt der RSI bei 47,22, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,04, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Haohua Energy Resource-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,11 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,42 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,07 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In ähnlicher Weise liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 6,02 CNH, während der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,64 Prozent Abweichung). Dies führt auch zu einem "Gut"-Rating auf basis dieser kurzfristigeren Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.