Beijing Haohua Energy Resource Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Beijing Haohua Energy Resource hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 0,97 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -10,96 Prozent für Beijing Haohua Energy Resource führt. Der gesamte Energiesektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,97 Prozent, wobei Beijing Haohua Energy Resource um 10,96 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Beijing Haohua Energy Resource-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, dass der letzte Schlusskurs (6,51 CNH) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt von 6,12 CNH liegt, was einem Unterschied von +6,37 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Gut"-Rating. Dasselbe gilt, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, denn auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Beijing Haohua Energy Resource-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass es langfristig eine starke Diskussionsintensität bezüglich Beijing Haohua Energy Resource gibt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Beijing Haohua Energy Resource wurde zuletzt eine überwiegend positive Diskussion in den sozialen Medien beobachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weiterhin zeigen Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, wobei es zu vier Signalen (1 Schlecht, 3 Gut) kam. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für die Beijing Haohua Energy Resource-Aktie.

