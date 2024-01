Beijing Hanjian Heshan Pipeline Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

Der Aktienkurs von Beijing Hanjian Heshan Pipeline erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,53 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauprodukte"-Branche, der um 1,78 Prozent gestiegen ist, eine Underperformance von -3,31 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent verzeichnete, lag Beijing Hanjian Heshan Pipeline um 3,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Beijing Hanjian Heshan Pipeline ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 34,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,84 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Beijing Hanjian Heshan Pipeline eine Einschätzung von "Neutral" sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Wert.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Hanjian Heshan Pipeline-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,66 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,57 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs (5,76 CNH) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Beijing Hanjian Heshan Pipeline-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.