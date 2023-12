Beijing GeoEnviron Engineering Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Beijing Geoenviron Engineering & wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung für Beijing Geoenviron Engineering & wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Es gab jedoch auch 9 berechenbare Signale, die auf eine schlechte Stimmung hindeuten. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat Beijing Geoenviron Engineering & im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,2 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von 31,09 Prozent gegenüber dem Durchschnitt darstellt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,9 Prozent, und Beijing Geoenviron Engineering & liegt 32,11 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Beijing Geoenviron Engineering & zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation an, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt.