Beijing GeoEnviron Engineering Aktie: Kann das wirklich sein?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Beijing Geoenviron Engineering & eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Handelstage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung festzustellen war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Beijing Geoenviron Engineering & daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Beijing Geoenviron Engineering & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Beijing Geoenviron Engineering & in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dafür bekommt Beijing Geoenviron Engineering & ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Beijing Geoenviron Engineering & mit einer Rendite von -31,2 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,83 Prozent erzielt hat, liegt Beijing Geoenviron Engineering & mit -33,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beijing Geoenviron Engineering & wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, weshalb sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt bekommt das Beijing Geoenviron Engineering &-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.