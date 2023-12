Beijing GeoEnviron Engineering Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Beijing Geoenviron Engineering &. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 92,45 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 87,93, dass Beijing Geoenviron Engineering & überkauft ist und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Geoenviron Engineering & in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Einschätzung zur Anleger-Stimmung fällt somit insgesamt "Gut" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Beijing Geoenviron Engineering &. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Beijing Geoenviron Engineering & wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Beijing Geoenviron Engineering & im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 25 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche der letzten 12 Monate liegt Beijing Geoenviron Engineering & deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.