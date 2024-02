Beijing Gehua Catv Network Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Beijing Gehua Catv Network wurde der 7-Tage-RSI auf 54,34 Punkten festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,72, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird deutlich, dass die Beijing Gehua Catv Network derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 8,22 CNH, während der Aktienkurs mit 6,95 CNH um -15,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 7,63 CNH zeigt eine Abweichung von -8,91 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing Gehua Catv Network überwiegend positiv diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen automatische Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers jedoch eine "Gut"-Bewertung.