Beijing Gehua Catv Network Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Beijing Gehua Catv Network-Aktie liegt der RSI aktuell bei 83,78, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird daher die RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Gehua Catv Network-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 8,57 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 7,73 CNH liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 8,12 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing Gehua Catv Network hauptsächlich positiv diskutiert, was aktuell zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings wurden auch hauptsächlich negative Signale in der Kommunikation registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien war ebenfalls gestiegen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Beijing Gehua Catv Network-Aktie daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.