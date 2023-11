Beijing Gehua Catv Network Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Beijing Gehua Catv Network-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,23 CNH um -4,63 Prozent vom GD200 (8,63 CNH) entfernt ist. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht Neutralität. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 7,93 CNH. Dies führt ebenfalls zu einem neutralen Signal, da der Abstand zum Kurs +3,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Beijing Gehua Catv Network als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Zur Bewertung der Beijing Gehua Catv Network-Aktie werden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 28,4, was darauf hinweist, dass die Beijing Gehua Catv Network überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität wird daher als neutral eingestuft, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Beijing Gehua Catv Network.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Beijing Gehua Catv Network daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält die Beijing Gehua Catv Network von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.