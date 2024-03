Beijing Gehua Catv Network Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung unter den Anlegern für Beijing Gehua Catv Network ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. Positiv hervorgehobene Themen führten zu einer insgesamt positiven Einschätzung. Die Analyse ergab 9 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Beijing Gehua Catv Network liegt bei 43,84, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 43 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 7,93 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,17 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -9,58 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 7,09 CNH, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung für Beijing Gehua Catv Network hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion wird jedoch als neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält Beijing Gehua Catv Network in der Gesamtbewertung die Note "Gut" für die Anleger-Stimmung, "Neutral" für den RSI und die technische Analyse, sowie erneut "Gut" für das Sentiment und den Buzz.