Beijing Forever Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei der Aktie von Beijing Forever in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anlegerstimmung war überwiegend positiv, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Beijing Forever um mehr als 42 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,82 Prozent in den letzten 12 Monaten hatte, liegt Beijing Forever mit 48,18 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Forever-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Beijing Forever.