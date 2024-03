Beijing Forever Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Beijing Forever zeigt eine schlechtere Performance im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des Informationstechnologie-Sektors. Die Rendite liegt bei -27,77 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,65 Prozent aufweist, liegt Beijing Forever mit 9,12 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist die Stimmung für Beijing Forever in den vergangenen Wochen weitgehend unverändert geblieben. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie zugewiesen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Beijing Forever in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Beijing Forever liegt bei 42,03, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Bezüglich der Dividende weist Beijing Forever eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,7 Prozent. In der Kategorie Dividende wird der Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen.