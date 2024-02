Beijing Forever Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Beijing Forever war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sechs Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen, ohne jegliche negative Äußerungen. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Beijing Forever daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Beijing Forever als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beijing Forever-Aktie beträgt der RSI7 73,48, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 73,73, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Kommunikation über Beijing Forever in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Beijing Forever wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Beijing Forever im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,56 Prozent erzielt, was 33,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -15,87 Prozent, und Beijing Forever liegt aktuell 32,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Schlecht" in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.